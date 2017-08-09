В онкодиспансере пациент зарезал врача и покончил с собой

09 Августа 2017 года, 10:46

МУРМАНСК/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Областном онкологическом диспансере произошло чрезвычайное происшествие - один из пациентов пронёс нож, которым в последствии убил врача и сам покончил с собой.

Эту информацию «Би-порту» подтвердили в силовых структурах. По словам представителя следкома, в настоящее время готовится комментарий. По предварительной информации возбуждено уголовное дело.

«Би-порт» связался с руководителем МООД и депутатом Областной думы Романом Пономарёвым. По словам г-на Пономарёва, он в курсе произошедшего, однако деталей происшествия пока не знает.