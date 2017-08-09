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Главная » Криминал » Житель Мончегорска избил своего знакомого из-за долга
 
 
 
 
09 Августа 2017 года, 12:11

Житель Мончегорска избил своего знакомого из-за долга


МОНЧЕГОРСК/ 9 августа - В полицию Мончегорска обратился житель одного из домов по улице Ленина с заявлением о побоях. Пенсионер, 1951 года рождения, рассказал участковому уполномоченному полиции, что к нему ранним утром пришел знакомый с требованием вернуть долг. В ходе конфликта знакомый ударил потерпевшего штангенциркулем по голове, причинив телесные повреждения.

Согласно медицинскому заключению, полученная пенсионером ушибленная рана квалифицируется как легкий вред здоровью.

Оперативники установили личность подозреваемого по горячим следам и задержали его. Ранее судимый за кражу слесарь признался в деянии и пояснил, что инструмент находился у него с собой, так как он собирался идти на работу. В ходе конфликта он не сдержался и схватил первое, что попалось под руку, чтобы ударить должника.

По факту в отношении 32-летнего мончегорца возбужено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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