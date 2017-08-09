Убийство врача в Мурманске: реакция соцсетей на происшествие

09 Августа 2017 года, 13:12

МУРМАНСК/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – Новость об убийстве врача в Мурманском областном онкологическом диспансере с самого утра горячо обсуждается в социальных сетях.

«Жесть, осеннее обострение, смотрю, у людей потихоньку начинается», «Замечательный доктор был! Очень жаль... Соболезнования родным и близким», «Вот так отправляешь мужа-врача на работу, а обратно он уже и не возвращается из-за такого вопиющего поведения пациента», – пишут северяне.

Некоторые, однако, придерживаются иной точки зрения.

«Это не обострение, это врачи довели людей!», «Чему соболезновать? Побудьте сами в качестве онкобольного с 4-й стадией и посмотрите на отношение к вам со стороны врачей, состояние после химиотерапии, тогда, может, и поймете этого пациента», «Это от бессилия и невозможности что-либо доказать в суде, из-за круговой поруки», – комментируют событие пользователи ВК.

По мнению многих, в ситуации виновата в первую очередь вся система здравоохранения: «Какая медицина, такие и пациенты», «Это система довела, а не врачи», «К сожалению, в данном случае врач для него был олицетворением системы, а система уже давно на людей положила!».

Личность убийцы пока неизвестна, в комментариях мурманчане пишут свои версии.

«Мужчина не был пациентом, он был мужем пациентки, которая умерла из-за неверного диагноза», – сообщила Кристина.

«Чудак находился под наблюдением психдиспансера, и это не первое его нападение. Вбил себе в голову, что у него рак горла, диагноз не подтвердился, и в лечении ему отказал именно этот врач... А дети теперь сироты», – пишет Ксения.

Имя убитого врача уже назвали: это заведующий поликлиническим отделением онкологического диспансера Игорь Тюленев.

Напомним, сегодня утром мужчина пронёс нож на прием в онкодиспансер, убил им врача и сам покончил с собой. По факту убийства Следственный комитет возбудил дело.

С онкологическими заболеваниями в последнее время связано немало громких событий в Мурманской области. Первое произошло, когда больная раком жительница Апатитов Дарья Страрикова в ходе «прямой линии» сообщила Владимиру Путину о нехватке узких специалистов в районных больницах, вследствие чего онкология диагностируется тогда, когда порой становится поздно. При этом глава регионального Минздрава заявил, что «пациентка преувеличивает масштаб трагедии», а губернатор тут же отправилась в Апатиты изучить ситуацию на месте.

В результате онкологического заболевания скончался депутат Мурманской областной Думы Сергей Гнилицкий. По словам его супруги, заболевание экс-главе «Олкона» диагностировали только в ноябре, хотя жалобы на здоровье начались ещё летом.

В связи с тяжёлым заболеванием сложил полномочия глава Североморска Александр Абрамов.