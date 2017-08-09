В ЗАТО Александровск полицейскими задержан подозреваемый в незаконной добыче водных биоресурсов

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Начинающим предпринимателям выделят гранты Начинающим предпринимателям выделят гранты
День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом
«МАКС-2017»: в небе лайнеры «МАКС-2017»: в небе лайнеры
Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
 
 

Видеоновости16+

Что ищет мурманский Россельхознадзор в подстилке от арбузов?
 
 
 
 

Курсы валют 09.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,2551
-0,1118
1 USD
Доллар США
59,9886
-0,0719
1 EUR
Евро
70,8405
-0,0009
10 NOK
Норвежских крон
75,9840
0,3363
10 SEK
Шведских крон
73,7550
-0,1147
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

17°
2.3 м/с
давление 762.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

Выбор редакции

Убийство врача в Мурманске: реакция соцсетей на происшествие
09 Августа 2017, 13:12
Убийство врача в Мурманске: реакция соцсетей на происшествие
В онкодиспансере пациент зарезал врача и покончил с собой
09 Августа 2017, 10:46
В онкодиспансере пациент зарезал врача и покончил с собой
Расходы на диспансеризацию россиян увеличились на 18%
09 Августа 2017, 10:29
Расходы на диспансеризацию россиян увеличились на 18%
Коллекторам передали долги за жилищно-коммунальные услуги на 20 млрд рублей
09 Августа 2017, 10:12
Коллекторам передали долги за жилищно-коммунальные услуги на 20 млрд рублей
 
 
 
 

Самое читаемое

В онкодиспансере пациент зарезал врача и покончил с собой
09 Августа 2017, 10:46
Убийство врача в Мурманске: реакция соцсетей на происшествие
09 Августа 2017, 13:12
Троллейбус «четвёрка» пойдёт по-другому
09 Августа 2017, 07:30
По факту убийства врача в Мурманске следком возбудил дело
09 Августа 2017, 11:28
В Мурманской области ненадолго потеплеет
09 Августа 2017, 08:15
Коллекторам передали долги за жилищно-коммунальные услуги на 20 млрд рублей
09 Августа 2017, 10:12
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » В ЗАТО Александровск полицейскими задержан подозреваемый в незаконной добыче водных биоресурсов
 
 
 
 
09 Августа 2017 года, 17:25

В ЗАТО Александровск полицейскими задержан подозреваемый в незаконной добыче водных биоресурсов


АЛЕКСАНДРОВСК/ 9 августа - В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники ОМВД России по ЗАТО Александровск пресекли факт браконьерства. Ранее не судимый житель ЗАТО, 1956 года рождения, находясь на берегу Кольского залива, не имея разрешения на вылов водных биологических ресурсов, установил ставную сеть, при помощи которой добыл два экземпляра семги.

По факту в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, орудие промысла изъято.

Операция «Путина» на территории Заполярья продолжится до декабря текущего года.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта