В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении мужа, угрожавшего убийством жене

09 Августа 2017 года, 18:41

МУРМАНСК/ 9 августа - В полицию Мурманска поступило сообщение из медучреждения о госпитализации местной жительницы, 1991 года рождения, с телесными повреждениями в виде резаных ран обоих предплечий.

Полицейские незамедлительно выехали в медицинское учреждение. Опросив потерпевшую, они установили, что травмы ей нанес муж.

По словам женщины, между супругами произошел конфликт во время совместного распития спиртных напитков на бытовой почве. Находясь в квартире по месту жительства на улице Миронова, супруг обещал лишить ее жизни. При этом в качестве орудия мужчина демонстрировал кухонный нож, а также ударил им несколько раз потерпевшую в область предплечий.

Участковыми уполномоченными отдела полиции №2 УМВД России по городу Мурманску подозреваемый, 27-летний местный житель, был установлен и опрошен. Злоумышленник признался в содеянном. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого в преступлении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по городу Мурманску)