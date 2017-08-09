В Заполярье стали чаще находить боеприпасы времён войны

10 Августа 2017 года, 08:04

МУРМАНСК/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области в последнее время стали чаще находить снаряды времён Великой Отечественной войны. Так, при производстве земляных работ на стройке филиала Нахимовского училища было несколько случаев извлечения из земли снарядов, среди которых была и авиабомба. Несмотря на то, что согласно действующим правилам, территория должна проверяться на наличие опасных предметов, в том числе – боеприпасов, порой техника не может сразу идентифицировать находку как боеприпас.

Не так давно в районе КПП у населённого пункта Титовка были обнаружены сразу 30 артиллерийских снарядов прошедшей войны. Гранаты и снаряды обнаружили туристы в районе мыса Муста-Тунтури. А в Алакуртти был найден целый склад боеприпасов времён войны.

Накануне вечером спецслужбы вновь выезжали на обследование опасной находки – при производстве земляных работ в районе проезда Автомобилистов (южный въезд в Мурманск по Восточно-объездной автодороге) обнаружен предмет, похожий на выстрел от гранатомета (по результатам осмотра было выяснено, что предмет опасности не представляет).

Однако самой опасной находкой нынешнего лета можно считать неразорвавшуюся авиабомбу, на которую случайно наткнулись купальщики в Семёновском озере. Её уничтожили на месте, эвакуировав при этом несколько жилых районов Мурманска.