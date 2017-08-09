Приговор кандалакшскому педофилу оставлен без изменений

10 Августа 2017 года, 11:15

КАНДАЛАКША/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кандалакши поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины 1968 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста).

При рассмотрении дела установлено, что 26 марта 2016 года мужчина, находясь в припаркованном автомобиле, увидел проходивших мимо двух девочек и в этот момент у него возник умысел на удовлетворение своих половых потребностей путем обнажения половых органов и демонстрации их малолетним.

Понимая и осознавая, что своими действиями он причиняет моральный вред, мужчина реализовал свой преступный умысел. Подсудимый в судебном заседании виновным себя не признал и отказался от показаний, данных на предварительном следствии.

Приговором Кандалакшского районного суда он признан виновным и осужден. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Осужденный подал апелляционную жалобу на приговор суда, вместе с тем, апелляционной инстанцией Мурманского областного суда приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Фото: uralpress.ru