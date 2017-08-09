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Главная » Криминал » В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества в крупном размере
 
 
 
 
10 Августа 2017 года, 11:26

В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества в крупном размере


КАНДАЛАКША/ 10 августа - В отдел полиции Кандалакши поступило обращение от 58-летней женщины, которая заявила о факте мошенничества, совершенном в отношении нее. Сумма понесенного ущерба по словам потерпевшей составила 550 тысяч рублей.

В ходе проверки поступившей информации полицейские выяснили, что кандалакшанку обманул, злоупотребив доверием, покупатель ее автомобиля. Женщина решила продать машину «Шевроле Эпика» за 500 тысяч рублей. Желающего ее приобрести порекомендовал знакомый, поэтому заключив договор о сделке и фактически передав машину новому владельцу, потерпевшая согласилась получить деньги в рассрочку. За ожидание сам покупатель предложил добавить сверх оговоренной суммы еще 50 тысяч рублей.

Около года новый владелец автомашины выходил с продавцом на связь по телефону. Обещал, однако не возвращал денежные средства. В итоге женщина обратилась за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска кандалакшского отдела полиции установили и задержали проживающего г. Кировске мужчину, 1987 года рождения. В настоящий момент он не работает, был неоднократно судим. Обвинялся в краже, мошенничестве, а также присвоении и растрате чужих денег.

Установлено, что ранее он занимался собственным бизнесом. Финансовые дела пошли плохо, и он продал «Шевроле» через автосалон в Мурманске за 460 тысяч рублей. Деньги вместо того, чтобы вернуть потерпевшей, снова неудачно вложил в коммерцию и потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого в мошенничестве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: VistaNews.ru

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