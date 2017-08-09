За незаконный оборот наркотиков к 12 годам тюрьмы приговорен северянин

10 Августа 2017 года, 12:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 августа/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Мурманской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины, обвинявшегося в совершении четырех особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

По результатам судебного разбирательства, суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал его виновным в совершении в июле 2016 года двух незаконных сбытов наркотического средства 3-метилфентанил своей знакомой в крупном и особо крупном размере. Также он признан виновным в совершении в июле 2016 года и феврале – марте 2017 года незаконного приобретения и хранения наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.

За содеянное обвиняемому назначено наказание в виде 12 лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.