Сотрудники Росгвардии задержали жителя Мончегорска по подозрению в совершении кражи мобильного телефона

10 Августа 2017 года, 14:30

МОНЧЕГОРСК/ 10 августа - В полицию Мончегорска поступило заявление от молодой девушки, которая сообщила о том, что в конце июля этого года во время распития спиртных напитков в компании у нее был похищен телефон «LG» стоимостью 13000 рублей, также она сообщила приметы тех, кто был в тот вечер у неё в гостях.

Ориентировку на розыск подозреваемых получили все наряды полиции и Росгвардиии.

В ходе проведенных разыскных мероприятий при проверке возможных адресов нахождения злоумышленников сотрудниками отдела вневедомственной охраны Росгвардии был задержан тридцатилетний житель г. Мончегорска.

Сотрудникам полиции мужчина признался в содеянном. В настоящее время в отношении задержанного сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Фото: LinkedIn