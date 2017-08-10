В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в сбыте героина

10 Августа 2017 года, 16:37

МУРМАНСК/ 10 августа - Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Мурманску поступила информация о причастности ранее неоднократно судимого жителя Мурманска, 1984 года рождения, к незаконному обороту наркотиков.

В ходе специальных мероприятий злоумышленник был задержан в момент сбыта запрещенного вещества. Оперативники задокументировали два факта продажи наркотического вещества: оба раза в один и тот же день подозреваемый продал героин в подъездах жилых домов Ленинского округа. Согласно заключениям эксперта, мурманчанин продал героин массами 0,0716 грамма и 0,1396 грамма.

Кроме того, полицейскими установлено, что задержанный находился в розыске за ранее совершенное преступление – хранение 3-метилфентанила в крупном размере. В течение нескольких месяцев он скрывался от органов предварительного следствия, в связи с чем судом был заочно арестован.

По фактам сбыта в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Подозреваемый заключен под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Myslo