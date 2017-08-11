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Главная » Криминал » В Мончегорске возбуждено уголовное дело по фактам изготовления поддельных справок для получения субсидии
 
 
 
 
11 Августа 2017 года, 13:17

В Мончегорске возбуждено уголовное дело по фактам изготовления поддельных справок для получения субсидии


МОНЧЕГОРСК/ 11 августа - Сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Мончегорску поступила оперативная информация о том, что один из частных индивидуальных предпринимателей, работающих на территории города, длительное время незаконно получает субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Полицейские провели проверку и установили, что ранее не судимый житель Мончегорска, 1964 года рождения, периодически подделывает справки о своих доходах, сознательно занижая в документах размер заработка. Сделав это, подозреваемый предоставляет их в центр социальной поддержки населения для оформления дотаций. Кроме того, аналогичные справки мужчина регулярно оформляет на имя жены и взрослой дочери.

В течение четырех лет злоумышленник фактически подделал около 20 документов, таким образом его семья получила неположенные ей денежные субсидии на сумму около 200 тысяч рублей. Данные денежные средства перечислялись из бюджета.

По материалам проверки оперативников следователем ОМВД России по г. Мончегорску в отношении северянина было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В ходе его расследования полицейскими также возбуждено уголовное дело по фактам подделки документов в соответствии с ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». За использование заведомо подложного документа предусмотрено наказание в виде оганичения свободы на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по г.Мончегорску)

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