В Мурманске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в нападениях и двойном убийстве

11 Августа 2017 года, 16:05

МУРМАНСК/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Следственные органы Следственного комитета России по Мурманской области завершили расследование уголовного дела в отношении мурманчанина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «в» ч. 4 ст. 162, и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

11 августа 2016 года в следственные органы поступили сообщения об обнаружении тел женщин с множественными колото-резаными ранами. Тело женщины, 1954 года рождения, обнаружили в одной из квартир города, труп другой женщины нашли в торговом павильоне. Кроме того, в ходе следствия установлено, что злоумышленник после совершения преступлений в первом случае похитил из квартиры потерпевшей ноутбук, мобильный телефон и 15 тысяч рублей, а во втором - чуть более 2 тысяч 900 рублей.

Благодаря работе следователей был задержан житель Мурманска, 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый. По уголовному дело проведено более 20 экспертиз. На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: polit.ru