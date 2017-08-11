Мошенники сообщают о блокировке банковских карт

12 Августа 2017 года, 15:39

МУРМАНСК/12 августа/БИ-ПОРТ - В Мурманской области сотрудники полиции расследуют мошенничества, совершенные по известной схеме с лже-блокировкой банковских карт.

В полицию Мурманска обратилась женщина 1958 года рождения. Мурманчанка рассказала, что ей на телефон пришло сообщение - «Ваша банковская карта заблокирована. Подробности по телефону 800-555-40-67». Женщина перезвонила по указанному номеру. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что для разблокировки карты жительница Мурманска должна продиктовать персональные данные карты – ее номер, на кого зарегистрирована, срок действия карты, а также пароли и коды безопасности.

Доверчивая северянка продиктовала все эти данные, после чего со счета ее банковской карты были списаны денежные средства - 24 тысячи рублей. Только получив смс-сообщение о списании денег от настоящего банка, она поняла, что стала жертвой телефонных мошенников.

В Мончегорске аналогичным способом мошенники обманули пенсионерку, только общение происходило по номеру 800-555-87-75. После того, как жительница Мончегорска 1959 года рождения продиктовала все персональные данные карты неизвестному по телефону, с ее счета были списаны 87 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Полиция Мурманской области в очередной раз напоминает жителям Заполярья, что сотрудники банка никогда не запрашивают по телефону персональные данные карты и пароли. Если неизвестные лица представляются сотрудниками банка и запрашивают эту информацию, необходимо немедленно прекратить общение с ними и обратиться в полицию.