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Главная » Криминал » С банковских карт россиян за год украли 650 миллионов рублей
 
 
 
 
14 Августа 2017 года, 10:01

С банковских карт россиян за год украли 650 миллионов рублей


РОССИЯ/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – Объем средств, который хакеры похитили с банковских карт россиян с помощью социальной инженерии в прошлом году составил 650 млн рублей. Это следует из расчетов, которые для «Известий»  провела компания Zecurion, специализирующаяся на безопасности банковского обслуживания.

Впрочем, в нынешнем году, по ее прогнозам, объем хищений увеличится до 750 млн рублей. По словам экспертов, кибермошенники совершенствуют свои схемы. Например, они начали представляться сотрудниками налоговой и под предлогом необходимости погашения долга получают необходимые данные.

Кибермошенники, использующие методы социальной инженерии для хищений, как правило, звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, и просят сообщить данные карт (номер, CVV, PIN-коды и пр.). Также хакеры программируют интерактивные голосовые системы (IVR) для звонков гражданам. Или высылают на электронную почту клиентов банков письма со ссылками и файлами, ориентированными на их интересы. Открывая эти вложения, клиенты запускают вирус.

Одна из схем ориентирована на людей, продающих автомобили на различных интернет-ресурсах. В ней потенциальный покупатель предлагает сразу внести задаток за автомобиль на банковскую карту клиента. При этом «покупатель» просит продавца сообщить полученный на телефон код авторизации, назвав который, владелец не увидит ни задатка, ни своих денег.

По данным Zecurion, в 2015 году объем хищений с банковских карт россиян составил 765 млн рублей. В прошлом году показатель снизился на 15% до 650 млн. По итогам этого года вновь ожидается увеличение объема хищений — до 750 млн рублей. Мошенники ввели новую схему. Они звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы и под предлогом необходимости погашения задолженности узнают необходимые данные. Иногда мошенники используют роботизированные обзвоны. По данным Zecurion, пострадавших от этого уже около 4 тысяч. Суммарный ущерб от новой схемы — около 550 тысяч рублей, но она только набирает обороты.

Ежедневно в Мурманске правоохранители фиксирует несколько случаев мошенничества с использованием банковских карт.

 

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