В Крыму поймали мошенника из Мурманска

14 Августа 2017 года, 15:30

СИМФЕРОПОЛЬ/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – В Симферопольском районе полиция задержала мурманчанина, который находился в федеральном розыске, пишет «Московский комсомолец» .

По сообщениям СМИ, 47-летний мужчина в Мурманске при помощи определенных мошеннических схем незаконно завладел крупной суммой денег. Чтобы скрыться от правосудия, мурманчанин ударился в бега и «путешествовал» по России. Переезжая из города в город, он путал следы, что вызывало трудности с поимкой.

Задержанного уже передали Мурманской полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.