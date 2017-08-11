КИРОВСК/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – В Кировске горит трансформаторная подстанция. Информация о возгорании поступила ококло 17:30.
«К настоящему времени пожар ликвидирован», – сообщили агентству в диспетчерской службе.
Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь
На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»
Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева
Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»
КИРОВСК/ 14 августа/ БИ-ПОРТ – В Кировске горит трансформаторная подстанция. Информация о возгорании поступила ококло 17:30.
«К настоящему времени пожар ликвидирован», – сообщили агентству в диспетчерской службе.