Сотрудники Росгвардии задержали «судно-нарушитель» в акватории Кольского залива

15 Августа 2017 года, 14:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 августа/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Мурманской области провели очередное практическое занятие с судоводителями плавсредств по задержанию «судна-нарушителя» в акватории Кольского залива.

Перед проведением практико-тактической части занятия сотрудники Росгвардии отработали отход и подход к месту швартовки, изучили особенности безопасного хождения на внутренних и внешних рейдах портов, определили границы якорных стоянок, закрепленных в обязательном постановлении порта.

Во время самой тренировки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отработали последовательность действий при охране места якорной стоянки судна в случаях получения информации от капитана о возникновении угрозы незаконного вмешательства. Росгвардейцы пресекли попытку быстрого приближения к носу охраняемого судна неопознанного плавсредства, после чего «судно-нарушитель» и его экипаж были задержаны.

Руководство Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Мурманской области высоко оценило результаты занятий, участвовавшие сотрудники показали хорошие навыки и успешно выполнили все поставленные задачи.