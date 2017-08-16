В Мурманске пенсионерка перевела мошенникам деньги

17 Августа 2017 года, 15:15

МУРМАНСК/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – В полицию Мурманска обратилась женщина 1954 года рождения. Заявительница рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился работником прокуратуры и сообщил, что ее супругу положена компенсация за противоправные действия лиц, у которых он ранее приобретал лекарственные средства.

В течение нескольких последующих дней ей звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка, убеждая ее, что выплаты действительно будут производиться. Для получения компенсации якобы ей необходимо оплатить пошлину в сумме 23 тысячи 200 рублей.

Введенная в заблуждение женщина через оператора-кассира перевела данную сумму. Не получив обещанную компенсацию, жительница Мурманска поняла, что стала жертвой мошенников.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.