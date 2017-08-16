В Мурманске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже

17 Августа 2017 года, 16:15

МУРМАНСК/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – В полицию Мурманска обратился житель города 1986 года рождения. Он рассказал полицейским, что у него из квартиры пропали телефон и банковская карта, с которой обналичено 25 тысяч рублей. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 35,5 тысяч рублей.

Мурманчанин рассказал, что познакомился с мужчиной в социальной сети, виртуальное знакомство было решено продолжить в реальной жизни. Потерпевший пригласил молодого человека к себе в гости, они вместе распивали спиртные напитки. После ухода гостя он обнаружил пропажу телефону и банковской карты. Фамилии и адреса своего знакомого он не знает, смог описать только внешность и приметы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Мурманску установили, что к краже может быть причастен ранее судимый за мошенничество житель областного центра 1993 года рождения. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что уходя от нового знакомого, прихватил с собой телефон и банковскую карту, с которой в дальнейшем снял деньги. В ходе обыска по месту жительства у него изъят телефон потерпевшего, денежные средства он успел потратить.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.