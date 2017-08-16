В Мончегорске хорошо спланированные действия росгвардейцев и полицейских позволили задержать рецидивиста

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Ледовый дворец спорта приглашает на ярмарку «Здравствуй, школа!» Ледовый дворец спорта приглашает на ярмарку «Здравствуй, школа!»
«Ростелеком» готовит к реализации единый комплекс зданий свободного назначения «Ростелеком» готовит к реализации единый комплекс зданий свободного назначения
Парад необычных ливрей в Пулково Парад необычных ливрей в Пулково
Начинающим предпринимателям выделят гранты Начинающим предпринимателям выделят гранты
День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске после ремонта открылась пятая детская поликлиника
 
 
 
 

Курсы валют 17.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,6768
-0,9461
1 USD
Доллар США
59,6521
-0,2745
1 EUR
Евро
69,9958
-0,3760
10 NOK
Норвежских крон
75,0464
-0,1372
10 SEK
Шведских крон
73,6800
-0,5270
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

13°
2.3 м/с
давление 759.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

Выбор редакции

Минтранс вводит новые правила для междугородних автобусных перевозок
16 Августа 2017, 10:27
Минтранс вводит новые правила для междугородних автобусных перевозок
В Печенге обесточены администрация, амбулатория и почта
16 Августа 2017, 09:48
В Печенге обесточены администрация, амбулатория и почта
В Заозёрске введён режим «Повышенная готовность»
16 Августа 2017, 09:17
В Заозёрске введён режим «Повышенная готовность»
Рейс Red Wings из Москвы опоздает минимум на четыре часа
16 Августа 2017, 08:48
Рейс Red Wings из Москвы опоздает минимум на четыре часа
 
 
 
 

Самое читаемое

Найдено тело пропавшего в Кандалакше мальчика
17 Августа 2017, 08:19
В Мурманской области – первые заморозки
17 Августа 2017, 08:06
В центре Мурманска перекроют движение
17 Августа 2017, 09:21
Котельная в Междуречье полностью обесточена
16 Августа 2017, 17:54
CУЭК в 2017 году планирует сократить в 200 раз эрозию угольной пыли в Мурманском порту
17 Августа 2017, 11:06
Фильм «Камилла Клодель» покажут в художественном музее
16 Августа 2017, 18:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » В Мончегорске хорошо спланированные действия росгвардейцев и полицейских позволили задержать рецидивиста
 
 
 
 
17 Августа 2017 года, 16:45

В Мончегорске хорошо спланированные действия росгвардейцев и полицейских позволили задержать рецидивиста


МОНЧЕГОРСК/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – В отдел полиции Мончегорска поступило сообщение от работников одного из продуктовых магазинов о том, что неизвестный мужчина похитил с витрины магазина бутылку коньяка и скрылся.

Установив личность подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый житель Мончегорска 1977 года рождения, полицейские совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Мончегорску произвели его задержание. Хорошо спланированные действия росгвардейцев и полицейских не позволили рецидивисту оказать сопротивление.

В настоящее время в отношении подозреваемого сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже
2.
В Мурманске пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»
3.
За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим
4.
В Мурманске пенсионерка перевела мошенникам деньги
5.
В Мурманской области охотничий билет можно заказать через портал Госуслуг
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта