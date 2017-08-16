«Южный склон» оштрафован на 50 тысяч рублей за продажу алкоголя

18 Августа 2017 года, 09:35

МУРМАНСК/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – При проведении мониторинга оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории области Управление Роспотребнадзора по Мурманской области обнаружило нарушение запрета реализации алкоголя на территории горнолыжного спортивного комплекса «Южный склон».

«Южный склон» является объектом спорта. Он внесён во Всероссийский реестр объектов спорта; помещения базы отдыха использует Мончегорская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Таким образом, на спортивном объекте, «Южном склоне», действует запрет на розничную торговлю алкогольной продукцией.

При осмотре кафе, расположенного на первом этаже базы отдыха «Южный склон», являющейся частью спортивного комплекса, установлен факт реализации алкогольных напитков в ассортименте.

Управление направило материалы административного производства для рассмотрения в судебные органы. Октябрьский районный суд требования удовлетворил. «Южный склон» признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному наказанию: штрафу в размере 50 тысяч рублей без конфискации алкоголя.

«Южный склон» не согласился с постановлением судьи Октябрьского районного суда и направил жалобу в Мурманский областной суд, однако постановление было оставлено без изменения.

Управление направило судебные решения в адрес Управления по лицензированию Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области для решения вопроса о прекращении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на «Южном склоне».