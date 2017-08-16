У жителя Туломы украли вещи из салона авто

20 Августа 2017 года, 18:37

ТУЛОМА/20 августа/БИ-ПОРТ – В отдел полиции за помощью обратился 30-летний житель Туломы с заявлением о краже. Принадлежащий ему автомобиль «Ниссан» был припаркован на стоянке у дома по ул. Мира. Из машины похитили рыболовные снасти и аудиосистему. Общий ущерб потерпевший оценил в 9 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, сняли отпечатки пальцев и иные следы, оставшиеся на поверхностях автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в хищении и задержали его. Им оказался безработный 19-летний житель поселка, который планировал продать похищенное.

Аналогичный факт был зафиксирован полицейскими по ул.Зеленая в п.Мурмаши. Из автомобиля «ВАЗ» злоумышленник украл запчасти на сумму 34 тысячи рублей. Об этом в полицию сообщил владелец транспортного средства 1980 года рождения. В этом случае в качестве подозреваемого полицейскими также был задержан 19-летний молодой человек.

Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража».