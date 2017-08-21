Следком возбудил уголовное дело по факту смерти подростка в Кандалакше

23 Августа 2017 года, 08:58

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – Мурманский следственный отдел Северо-западного СУ СК РФ на транспорте возбудил уголовное дело по факту смерти подростка 2002 года рождения на железнодорожной станции Кандалакша.

«По предварительным данным подросток поднялся на вагон-цистерну и коснулся контактного провода, в результате чего он получил электротравму, которая привела к смерти», – сообщили «Би-порту» в следкоме на транспорте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).