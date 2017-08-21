Жители Кандалакши скрутили хулигана с пистолетом и гранатой

23 Августа 2017 года, 10:35

КАНДАЛАКША/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – Полиция Кандалакши расследует инцидент, произошедший в ночь на 22 августа на улицах районного центра. Как удалось выяснить «Би-порту», подвыпивший местный житель 1975 года рождения, вооружившись пневматическим пистолетом решил выяснить отношения с давним обидчиком. На улице ему встретилась группа молодых людей, на которых он решил «поупражняться» с угрозами. Молодые люди не растерялись, скрутили гражданина и вызвали полицию. При личном досмотре у забияки обнаружили наручники и гранату времён войны без взрывателя.

«В ходе проверки было установлено, что гражданин был ранее судим за убийство и находился под административным надзором, который запрещает пребывать вне места регистрации с 10 вечера до 6 утра. Действия гражданина квалифицируются как хулиганство (возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 213), он задержан. По факту обнаружения гранаты проводится проверка», – сообщила «Би-порту» официальный представитель регионального УМВД Марина Шихова.