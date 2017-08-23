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Главная » Криминал » Прокуратура возбудила 535 уголовных дел против коммунальщиков
 
 
 
 
23 Августа 2017 года, 14:50

Прокуратура возбудила 535 уголовных дел против коммунальщиков


РОССИЯ/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – Органы прокуратуры совместно МВД, Ростехнадзором, ФАС и Росфинмониторингом подвели итоги работы по пресечению правонарушений в жилищно-коммунальной сфере за первое полугодие. Всего за этот период было выявлено 188 тысяч нарушений.

Как сообщил «Известиям» начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Александр Куренной, с начала года против коммунальщиков возбудили 535 уголовных дел.

«Мониторинг ситуации и практика прокурорского надзора свидетельствуют о том, что нарушения закона в данной области остаются многочисленными. Зачастую они сопряжены с различными коррупционными проявлениями и уголовно наказуемыми деяниями», — отметил Куренной.

Результаты проверки показывают, что наиболее проблемной в ЖКХ является сфера расходования денежных средств. Как сообщил Куренной, распространенный характер носят нарушения при переселении людей из аварийного жилья и капитальном ремонте домов. В частности, выявлены случаи, когда в региональных программах капремонта оказывались нежилые здания.

Множество нарушений касается и тарифной политики в сфере ЖКХ. И чаще всего они связаны с коррупцией. Повсеместно обнаружены нарушения в управлении многоквартирными домами, предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества, несоблюдение порядка начисления платы потребителям.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства статистику Генпрокуратуры объясняют тем, что граждане стали более активно обращаться за защитой своих прав. И это свидетельствует о переходе рынка на более прозрачный уровень.

«ЖКХ — единственная отрасль, с которой каждый гражданин нашей страны контактирует ежедневно. Сейчас люди увидели, что свои права реально можно защитить, в том числе, через государственные жилищные инспекции и при помощи прокуратуры, — заявил заместитель главы Минстроя России Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что Минстрой работает в тесном контакте с Генпрокуратурой.

Недавно заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев сообщил, что прокуратура получила возможность следить за состоянием коммунальной отрасли с помощью государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ).

 

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