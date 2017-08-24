Нелегального алкоголя стало меньше

24 Августа 2017 года, 15:30

РОССИЯ/ 24 августа/ БИ-ПОРТ – Росалкогольрегулирование (РАР) обнародовало сведения о результатах проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в январе–июне 2017 года.

Служба исследовала 526 тысяч декалитров водки, 40 тысяч из них (почти 7%) пришлось на производство и оборот незаконной продукции. За аналогичный период прошлого года эта доля составляла почти 35%.

В РАР «Известиям» сообщили, что в этом году констатируют снижение объемов нелегального алкоголя, выявляемых в ходе проверок лицензированных производителей и оптовиков.

«Эффективная работа государственной системы учета производства и оборота алкоголя ЕГАИС привела к вытеснению нелегального алкоголя из товаропроводящей цепи», — сказал представитель службы.

В пресс-службе «Татспиртпрома» также отметили, что снижение нелегального оборота связано с внедрением ЕГАИС. В результате незаконно произведенный алкоголь практически перестал присутствовать в лицензированных торговых точках.