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Сари
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Главная » Криминал » Полиция Апатитов устанавливает личность выловленного в озере трупа
 
 
 
 
25 Августа 2017 года, 15:06

Полиция Апатитов устанавливает личность выловленного в озере трупа


АПАТИТЫ/ 25 августа/ БИ-ПОРТ – Уголовный розыск Межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» устанавливает личность неопознанного трупа женщины, обнаруженной 6 августа в акватории Экостровской Имандры, около мыса Поворотный наволок. Труп не имеет верхних конечностей и головы.

Предполагаемый рост женщины при жизни – около 170 см, умерла более года назад, возраст от 20 до 50 лет. Из одежды на трупе спортивные штаны темно синего цвета с белыми и бордовыми полосами, носки серо-черного цвета, трусы семейные мужские с рисунком женской кисти с накрашенными пальцами, сверху кисти имеется надпись «Я тебя люблю».

В полиции «Би-порту» подчеркнули, что следов насильственной смерти на трупе не обнаружено.

Просьба всех, кто располагает информацией о пропавших без вести женщинах около года назад в Апатитско-Кировском районе, сообщить в полицию Мурманской области по телефонам 8 (815-55) 6-16-20 (дежурная часть МО МВД России «Апатитский»), 45-230 (отдел уголовного розыска) или 02, либо в отряд ППД «МурманСпас» по телефонам 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30.

 

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