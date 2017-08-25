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Главная » Криминал » Случайный прохожий прихватил ноутбук спящего на лавке мужчины
 
 
 
 
26 Августа 2017 года, 15:31

Случайный прохожий прихватил ноутбук спящего на лавке мужчины


МУРМАНСК/26 августа/БИ-ПОРТ - В полицию Мурманска обратился 43-летний местный житель. Мужчина пояснил, что у него украли ноутбук стоимостью 26 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина распивал спиртное дома, а после решил прогуляться в магазин, прихватив ноутбук.  Возвращаясь, он присел на скамейку возле дома и заснул. Проснувшись, он обнаружил пропажу дорогой вещи.

Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, установленных по периметру дома.   Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого в краже и передали ориентировку наружным нарядам полиции. Сотрудники ППС задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

21 –летний житель областного центра рождения ранее не привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый рассказал, что увидел оставленный без присмотра ноутбук, и, воспользовавшись моментом, похитил его. Похищенное имущество выдано злоумышленником добровольно.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 

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