Мурманскому матросу вынесли приговор в Крыму

26 Августа 2017 года, 17:30

РОССИЯ/26 августа/БИ-ПОРТ - В Крыму суд вынес приговор мурманскому матросу-дезертиру. Он приговорен к году в исправительной колонии общего режима за дезертирство. Об этом сообщает пресс-служба республиканского гарнизонного военного суда.

«Старший матрос Васильев 25 мая 2016 г. с целью уклониться от прохождения военной службы, не явился в срок без уважительных причин на службу в войсковую часть 38643, дислоцированную в поселок Спутник Мурманской области, то есть совершил дезертирство», — пояснили в пресс-службе.

Матроса был задержан сотрудниками полиции в Крыму в апреле этого года. До этого Васильев скрывался в Москве и Твери.