Заказ косметики в сети обернулся денежными потерями

27 Августа 2017 года, 17:24

АПАТИТЫ/ 27 августа/БИ-ПОРТ - В полицию Апатитов обратилась местная 29 –летняя жительница с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении.

Потерпевшая рассказала полицейским, что в одной из групп популярной социальной сети нашла информацию о продаже косметической продукции. Списавшись с автором объявления, северянка узнала, что за продукцию необходимо перевести предоплату в сумме 11350 рублей. Женщина перевела на банковскую карту денежные средства, однако обещанную продукцию так и не получила. Поняв, что стала жертвой обмана, отправилась в полицию.

Полицейские предупреждают, что в большинстве мошенничеств в социальных сетях злоумышленники создают фейковые страницы, копируя информацию и фотографии со страниц других пользователей. Под предлогом продажи товаров они могут в переписке указывать даже настоящие адреса проживания, найдя их по картам в поисковых системах сети Интернет. При этом сами мошенники как правило находятся за пределами Мурманской области, в некоторых случаях –за пределами Российской Федерации. При получении от потерпевших денежных средств такие страницы либо удаляются, либо становятся неактивными.