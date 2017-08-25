В Мурманске полицейские раскрыли угон мотоцикла

27 Августа 2017 года, 18:27

МУРМАНСК/27 августа/БИ-ПОРТ - В полицию Мурманска в июле текущего года поступило заявление от жителя областного центра об угоне принадлежащего ему мотоцикла «Ява 350» стоимостью 50 тысяч рублей. Транспортное средство было угнано с парковки на территории домиков отдыха в период с 00 часов до 1 ночи. Мотоцикл был обнаружен около дома 97 по улице Старостина.

Владелец транспортного средства сообщил полицейским, что в вечернее время в районе домиков отдыха он заметил двух молодых людей, которые ходили по парковке и могли быть причастны к угону. Потерпевший описал молодых людей.

По факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон».

Полицейские сняли с поверхностей мотоцикла отпечатки пальцев, с грунта следы обуви. Однако установить подозреваемых в угоне по горячим следам не удалось.

Позже выснилось, что угон совершил ранее не привлекавшийся к административной и уголовной ответственности 23-летний житель областного центра. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что цели хищения мотоцикла у него не было, он просто решил прокатиться.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание за угон транспортного средства – лишение свободы на срок до 5 лет.