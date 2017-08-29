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Главная » Криминал » Мурманского предпринимателя четыре дня держали взаперти в пригороде Петербурга
 
 
 
 
29 Августа 2017 года, 11:20

Мурманского предпринимателя четыре дня держали взаперти в пригороде Петербурга


ПЕТЕРБУРГ/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – Мурманского предпринимателя похитили в Петербурге и четыре дня держали взаперти в Юкках (Всеволожский район Ленинградской области), сообщает издание «47news».

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, 35-летнего предпринимателя из Мурманска похитили в Петербурге и вывезли в загородный дом во Всеволожский район, где продержали под замком несколько суток. Похититеи требовали вернуть долг в размере почти миллион рублей.

Со слов бизнесмена известно, что он встретился со своими знакомыми в Петербурге, после чего его на машине вывезли в частный дом в деревне Юкки, где стали требовать вернуть долг. Накануне вечером его привезли в Северную столицу, высадили у станции метро «Чёрная речка», после чего похитители скрылись. Пострадавший не сообщил полицейским, удалось ли похитителям добиться поставленных целей. 

 

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