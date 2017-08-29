Транспортные полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу рыбопродукции

29 Августа 2017 года, 16:35

МУРМАНСК/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманск сотрудниками транспортной полиции по «горячим следам» раскрыта кража рыбопродукции. Полицейскими установлено, злоумышленники попытались вывести с территории порта около 230 кг ценного груза.

Сотрудниками Мурманского линейного отдела полиции на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поселке Три ручья выявлена и задержана преступная группа, которая предприняла попытку совершения хищения рыбной продукции с территории транспортной инфраструктуры. Злоумышленники пытались похитить 230 кг рыбы ценных промысловых пород во время перегрузки с судна. Общая сумма ущерба оценивается почти в 50 тысяч рублей.

Полицейские задержали четверых жителей Мурманска. В ходе проверки было установлено, что двое из них ранее судимы за совершение побоев, разбоя и кражи.

Следственным отделением Мурманского линейного отдела в отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по.2 ст. 158 УК РФ «Кража».