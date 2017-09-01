Роспотребнадзор арестовал 200 кг ядовитого яичного порошка

02 Сентября 2017 года, 12:23

РОССИЯ/2 сентября - Роспотребнадзор арестовал более 200 кг яичного порошка из Франции, содержащего инсектицид фипронил. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«В оптовом звене специалистами Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу выявлена партия яичного порошка производства Франции. Продукция сопровождалась ветеринарным сертификатом на ввоз. Проведенные научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора лабораторные исследования установили в яичном порошке превышение содержания фипронила и его производных», — говорится в сообщении.

Сообщается, что партия содержащего яд порошка не попала в магазины.

Фипронил — инсектицид, используемый для избавления от вшей, блох и клещей у кур. В результате использования на фермах в Нидерландах и Бельгии яд попал в яйца. Концентрация фипронила в продуктах могла представлять опасность для здоровья детей, но была безопасной для взрослых людей.