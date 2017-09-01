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Главная » Криминал » Мошенники обманули мурманского программиста
 
 
 
 
02 Сентября 2017 года, 18:57

Мошенники обманули мурманского программиста


МУРМАНСК/2 сентября/БИ-ПОРТ - В Мурманске мошенники обманули  программиста, который заказал на сайте популярных объявлений джойстик для компьютера. Житель областного центра 1983 года рождения перевел на карту «продавца» 4 тысячи рублей в качестве предоплаты за товар, который так и не получил.

По другой схеме мошенники обманули жительницу  Апатитов. Женщина, получив СМС о том, что ее банковская карта заблокирована, перезвонила мошеннику и продиктовала ему реквизиты своей банковской карты. После этого с ее счета  списали 9595 рублей.

Все потерпевшие знали о подобных способах обмана, однако все равно поверили мошенникам.

 

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