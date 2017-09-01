Жительницу Снежногорска обманули по старой схеме

03 Сентября 2017 года, 17:25

СНЕЖНОГОРСК/3 сентября/БИ-ПОРТ - В ОМВД России по ЗАТО Александровск обратилась 27-летняя жительница Снежногорска с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей с аккаунта знакомой пришло сообщение с просьбой о финансовой помощи. В сообщении был указан номер банковской карты.

Доверчивая северянка, не проверив информацию, перевела с помощью личного кабинета 6 тысяч рублей на номер карты. Только после этого жительница ЗАТО узнала, что знакомая денег не просила, а ее акканут в социальной сети был взломан мошенниками.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.