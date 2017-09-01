Житель Оленегорска более десяти лет незаконно хранил тротиловую шашку

04 Сентября 2017 года, 09:16

ОЛЕНЕГОРСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном хранении взрывчатых веществ. Мужчина ещё в 2006 году нашёл на территории города пакет с тротиловой шашкой. Опасную находку северянин поднял с земли и отнёс к себе домой. Взрывчатое вещество было изъято 21 февраля 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Согласно заключению экспертизы, тротиловая шашка является бризантовым взрывчатым веществом, массой 749,7 грамма.

Суд назначил оленегорцу наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно и штрафа пять тысысяч рублей.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.