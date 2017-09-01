Жителя Колы осудили за убийство жены

04 Сентября 2017 года, 09:40

КОЛА/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – Жителя Колы отправили в Колонию строгого режима за убийство супруги. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В ночь на 17 февраля текущего года мужчина находился в своей квартире вместе с женой. Между супругами произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый схватил кухонный нож и нанёс два удара в предплечье и грудь. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте до прибытия скорой помощи.

«В момент совершения преступления в квартире находился ребенок потерпевшей и подсудимого, который в настоящее время передан под опеку родственникам», - сообщили в прокуратурею

В суде мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Приговором Кольского районного суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.