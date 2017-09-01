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Главная » Криминал » Кандалакшский предприниматель попался на получении незаконного налогового вычета
 
 
 
 
04 Сентября 2017 года, 10:43

Кандалакшский предприниматель попался на получении незаконного налогового вычета


КАНДАЛАКША/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя. Мужчину обвиняют в мошенничестве, сообщили в УМВД по Мурманской области.

Ранее не судимый мужчина 1969 года рождения представил в налоговой декларации за 1 квартал текущего года заведомо ложные сведения о приобретенном для нужд организации имуществе на общую сумму около 3,5 миллионов рублей. Согласно представленным документам, мужчина имел право на возмещение налогового вычета свыше 423 тысяч рублей. Однако, как установили правоохранители, никакого имущества он не приобретал, а недостоверную отчетность представил в налоговую службу с целью получения денежных средств из бюджета.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Директор организации признался в совершенном деянии. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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