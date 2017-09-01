В Мурманске мужчина стал жертвой мошенников

04 Сентября 2017 года, 12:25

МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – В полицию Мурманска обратился 50-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что искал в интернете жилье в аренду в Мурманске.

На одном из популярных сайтов бесплатных объявлений он нашел подходящий вариант и позвонил по указанному номеру. Собеседница представилась риэлтором и сразу же пояснила мужчине, что ее «риелторские» услуги стоят 4,5 тысячи рублей. Внезапно звонок сорвался, а на мобильный телефон потерпевшего пришло смс-сообщение со ссылкой на неизвестный сайт. Мурманчанин перешел по ссылке и нашел новое объявление о сдаче жилья в аренду. Позвонив уже на этот номер телефона, он узнал от незнакомой женщины, что ее услуги по поиску жилья будут стоить 4,5 тысячи рублей. Злоумышленница продиктовала потерпевшему номер своей банковской карты.

Мужчина перевел неизвестной необходимую сумму, после этого ему на телефон пришли три смс-сообщения с адресами квартир в Мурманске. Потерпевший направился по двум адресам и узнал, что квартиры в аренду не сдаются. По третьему адресу жилье сдается, но только посуточно.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе проверки было установлено, что потерпевший оба раза звонил на номера телефонов, которые зарегистрированы в Свердловской области.