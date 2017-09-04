Сотрудники регионального УФСБ задержали крупную партию оружия. Видео

04 Сентября 2017 года, 18:11

МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками управления ФСБ России по Мурманской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали трёх местных жителей, у которых было изъято пять единиц огнестрельного и холодного оружия, свыше 600 боеприпасов, предмет с признаками основной части взрывного устройства.

«У задержанных также изъяты ампулы с предположительно с боевым отравляющим веществом», – сообщили «Би-порту» в региональном управлении УФСБ России.

По данному факту следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ – «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В настоящий момент следственные мероприятия продолжаются.