Жителя Полярного будут судить за убийство

05 Сентября 2017 года, 08:10

ПОЛЯРНЫЙ/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – В Полярном завершено расследование уголовного дела об убийстве. Обвиняемому – 47-летнему местному жителю – грозит до 15 лет лишения свободы.

Как установило следствие, 7 июля 2017 года мужчина, находясь у себя дома, распивал спиртные напитки со своим знакомым. В ходе возникшего конфликта он схватил кухонный нож и нанёс потерпевшему удар в область грудной клетки. Последний скончался на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.