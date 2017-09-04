Северянину грозит до четырёх лет колонии за «шпионскую» ручку

05 Сентября 2017 года, 10:25

ПОЛЯРНЫЙ/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области будут судить местного жителя, которого обвиняют в незаконном приобретении спецсредств, предназначенных для скрытого получения информация. В феврале этого года мужчина приобрёл в интернете скрытую видеокамеру, замаскированную под шариковую ручку.

В мае северянин пришёл забрать посылку в отделение почты, где и был задержан сотрудниками ФСБ. Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 138.1 УК РФ. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до четырёх лет.