За свастику в социальных сетях – штраф

05 Сентября 2017 года, 12:01

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ - В Заполярном оштрафовали местного жителя за публичное демонстрирование нацистской символики. Соответствующие фотографии мужчина опубликовал на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте».

«Использование такой символики запрещено, поскольку это оскорбляет многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах», - пояснили в прокуратуре Мурманской области.

Постановлением Печенгского районного суда указанный гражданин привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.