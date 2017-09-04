Житель Кировска отдал почти 160 тысяч рублей за несуществующий токарный станок

05 Сентября 2017 года, 12:46

КИРОВСК/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – Житель Кировска стал жертвой московского мошенника. Мужчина нашёл в интернете предложение о продаже токарного станка. Позвонив по указанному номеру, он узнал, что за станок необходимо перевести предоплату. Неизвестный продиктовал северянину номер карты и попросил за товар 110 тысяч рублей. После того, как кировчанин выполнил условие, лже-продавец вновь связался с покупателем и сообщил, что неверно указал стоимость товара. Он сказал, что нужно ещё 40 тысяч за сам товар и восемь – за доставку.

Житель Кировска осуществил перевод, однако после дозвониться до продавца уже не мог. Ранее потерпевший слышал о таких способах обмана, поэтому понял, что его тоже обманули, и отправился в полицию.

В ходе проверки полицейские установили, что мужчина общался с лже-продавцом станка по номеру, зарегистрированному в Москве. По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.