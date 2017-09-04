Перед судом предстанет руководитель организации, обвиняемый в невыплате зарплаты

05 Сентября 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – Первый отдел по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Мурманское авиапредприятие», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145-1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Следствие установило, что с 2015 по 2016 гг. генеральный директор частично и полностью не выплатил http://www.b-port.com/news/item/202341.html 11 работникам заработную плату и иные выплаты на общую сумму 1 115 597 рублей. При этом поступившие на расчетный счет предприятия денежные средства являлись достаточными для своевременного и полного погашения задолженности. Сейчас задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.