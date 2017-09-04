В Кандалакше разыскивают мужчину, скрывшегося от суда

05 Сентября 2017 года, 17:45

КАНДАЛАКША/5 сентября/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше уголовный розыск ведет поиски скрывшегося от суда мужчину.

Ткачев Антон Михайлович 05.10.1988 года рождения, уроженец г. Кандалакша обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленник скрывается от суда с 17 августа текущего года.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Ткачева Антона Михайловича, просьба сообщить в полицию Кандалакши по телефонам 8 (815-33) 5-21-10 (дежурная часть МО МВД России «Кандалакшский», круглосуточно), 8 (815-33) 5-21-85 или 8-999-091-62-09 (отдел уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский»). Конфиденциальность гарантируется.