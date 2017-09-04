Житель Апатитов ударил ножом своего пожилого отца

06 Сентября 2017 года, 09:47

АПАТИТЫ/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – В Апатитах возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину 1987 года рождения обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в УМВД по Мурманской области, подозреваемый распивал спиртные напитки со своим отцом. Внезапно между ними произошёл конфликт, который закончился поножовщиной – сын схватил кухонный нож и ударил отца в живот. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, откуда и стало известно о происшествии.

Теперь 30-летнему апатитчанину грозит лишение свободы сроком до десяти лет.