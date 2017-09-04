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Уже в конце осени мурманчане смогут прогуляться по новой набережной
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
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На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Трое рыбаков заплатят солидный штраф за вылов краба
 
 
 
 
06 Сентября 2017 года, 11:17

Трое рыбаков заплатят солидный штраф за вылов краба


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – Суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора о взыскании с трех лиц суммы ущерба, причиненного водным биологически ресурсам в размере 377 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, мужчины незаконно выловили 548 экземпляров краба камчатского в акватории пролива Малый Олений Баренцева моря.

В мае 2017 года природоохранным прокурором было подано исковое заявление в Полярный районный суд Мурманской области о взыскании в доход федерального бюджета с указанных лиц суммы ущерба, причиненного незаконной добычей водных биологических ресурсов – краба камчатского.

Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.

 

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