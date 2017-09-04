Трое рыбаков заплатят солидный штраф за вылов краба

06 Сентября 2017 года, 11:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – Суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора о взыскании с трех лиц суммы ущерба, причиненного водным биологически ресурсам в размере 377 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, мужчины незаконно выловили 548 экземпляров краба камчатского в акватории пролива Малый Олений Баренцева моря.

В мае 2017 года природоохранным прокурором было подано исковое заявление в Полярный районный суд Мурманской области о взыскании в доход федерального бюджета с указанных лиц суммы ущерба, причиненного незаконной добычей водных биологических ресурсов – краба камчатского.

Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.